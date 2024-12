Joan, una dura en el mundo de robo de joyas, llega a Universal+

Universal+ tiene todo listo para encender las pantallas de Latinoamérica con el estreno de "Joan", mañana, martes 3 de diciembre de 2024. Esta serie, basada en la vida de Joan Hannington, conocida como "la madrina del mundo del crimen" en Inglaterra, promete atrapar a los espectadores con una historia llena de drama, audacia y emociones encontradas.

El proyecto es una obra de la guionista Anna Symon, famosa por su trabajo en "The Essex Serpent", y está dirigido por Richard Laxton. Ambos se inspiraron en la autobiografía de Hannington, que detalla su ascenso en el mundo del crimen en los años 80.

Sophie Turner, recordada por su papel como Sansa Stark en Game of Thrones, se transforma en Joan, una mujer compleja y ambiciosa que desafió todos los límites en su búsqueda de poder y riqueza.

6 episodios, una vida

En seis atrapantes episodios, Joan relata la transformación de una ama de casa en una criminal de élite. La historia comienza con Joan intentando recuperar a su hija Kelly, quien estaba bajo la custodia de los servicios sociales.

Desesperada, descubre una habilidad excepcional para asumir diferentes identidades, lo que la lleva a planificar y ejecutar elaborados robos de joyas con una sofisticación que la bautizó como “la madrina del crimen”.

Pero Joan no solo aborda los delitos, sino también los motivos que llevaron a Hannington a esta vida. Su tumultuosa relación con su esposo Biosie Hannington, interpretado por Frank Dillane (Harry Potter and the Half-Blood Prince, The Walking Dead), es central en la trama, mostrando los altibajos de una vida marcada por la ambición, el peligro y el amor.

La miniserie también cuenta con un destacado elenco: Laura Aikman (Archie), Gershwyn Eustache Jnr (Andor), Kirsty J. Curtis (Harlots), y Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D.), entre otros. En la producción ejecutiva participan figuras como Ruth Kenley-Letts (Exodus) y Neil Blair (Fantastic Beasts), bajo la dirección de Richard Laxton.

Joan Hannington: apasionada por los diamantes

“Los diamantes son mi vida, mi emoción, mi arte”, escribe Joan en su libro, una frase que marcó el enfoque de Symon al desarrollar el guión. Durante el proceso creativo, Anna tuvo la oportunidad de reunirse con la verdadera Joan, quien pidió que su historia fuera contada con todas sus imperfecciones.

“La autenticidad fue clave”, comenta Ruth Kenley-Letts, productora de la serie. Durante la pandemia, Ruth y Joan trabajaron juntas en los guiones, asegurándose de que cada detalle representara la esencia de su vida.

La serie también destaca por su meticulosa recreación de la época, con escenarios de Birmingham y una atención al detalle que transporta a los espectadores a la vibrante pero oscura Inglaterra de los 80. La colaboración entre vestuaristas, maquilladores y otros creativos logró capturar la atmósfera perfecta.

Sophie Turner confesó que interpretar a Joan fue un reto y un placer. “Es madre, amante, mentirosa y ladrona. Es un personaje fascinante y lleno de matices”. Incluso, Turner llegó a conocer a Hannington antes del rodaje, describiéndola como una figura magnética que domina cualquier habitación.

Prepárate para una historia de crímenes reales, traiciones y glamour oscuro que muestra que la verdad siempre supera a la ficción. ¡El estreno de Joan está a la vuelta de la esquina!

