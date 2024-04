Joaquin Phoenix se une a una subasta en favor de Gaza

Phoenix donó un póster firmado de la película 'Joker', que sale a subasta por 1.880 dólares, y un cartel de su filme 'You were never really here', que también lleva la firma de su directora, Lynne Ramsay, y que tiene un precio de salida de unos 1.000 dólares.

Joaquin Phoenix se une a una subasta en favor de Gaza ETIQUETAS:

Joaquin Phoenix

famoso

subasta

cine

a favor de Gaza

Hollywood Por: Nueva York / EFE - Viernes 12 de abril de 2024 09:15 AM