Joe Wiseman detalla todo de la nueva temporada de la serie “Ghosts”

Universal+, el paquete de canales premium con miles de horas de contenido On-Demand de NBCUniversal, estrenó la tercera temporada de Ghosts.

La mansión del Siglo XVIII, convertida en el encantado y divertido Hotel Woodstone, está de regreso junto a los divertidos fantasmas que la habitan y dispuesta a abrir sus puertas, una vez más, para recibir a los primeros huéspedes en la nueva entrega de esta comedia fantasmagórica.

Con su mezcla única de humor y elementos sobrenaturales, Ghosts se ha convertido en un éxito rotundo en todo el mundo (en 2021 fue la sitcom más vista en Estados Unidos) y la tercera temporada promete superar las expectativas de los fanáticos, con la incorporación de nuevos personajes y cameos sorpresas.

Crítica tuvo la oportunidad de conversar con el productor y guionista estadounidense Joe Wiseman sobre esa gran producción en la que estuvo involucrado.

Bueno, empecemos a hablar de esta tercera temporada de Ghosts. ¿Puedes hablarnos de nuevos argumentos o desarrollos de personajes que vayamos a ver en esta nueva temporada?

Sí, sí, me encanta esta temporada, nos divertimos mucho haciéndola y pasan cosas importantes. La primera es que, al final de la segunda temporada, nos quedamos con el cliffhanger de quién había sido succionado, quién había ascendido, así que vamos a responder a esa pregunta y vamos a tratar las consecuencias de eso y las líneas argumentales que crea. Además de eso, vamos a aprender Uno de los poderes fantasma que no conocemos actualmente, vamos a aprender acerca de eso y también vamos a averiguar los detalles de la muerte de uno de nuestros fantasmas que no hemos escuchado todavía, así que sí, hay un montón de cosas que suceden.

¿Cómo ha evolucionado la premisa de la serie desde la primera temporada hasta ésta?

Oh, esa es una muy buena pregunta, así que yo diría que, fundamentalmente, la premisa ha sido básicamente la misma, pero una cosa que hemos hecho es que hemos estado añadiendo a la mitología fantasma, algo así como, ¿cuáles son las diferentes reglas, comenzamos en la primera temporada con la introducción de La Bóveda, donde nos dimos cuenta de que había material que no podían pasar. Y esa fue una forma divertida de introducir un personaje que había estado atrapado allí. En la segunda temporada jugamos un poco con la tecnología de captura de fantasmas, ya sabes, hay trampas para fantasmas, etc, etc, posesión, ya sabes, hemos estado haciendo eso.



Así que siempre es divertido en la sala de guionistas hablar de cómo podemos expandir la mitología y aprender más sobre ella, pero sin dejar de ser fieles a lo que hemos establecido, y mucho de eso viene de cómo introducir nuevos fantasmas. Porque eso es siempre un reto, parte de la premisa de la serie es, ya sabes, que no puedes ir a ninguna parte, así que es siempre, a veces esas preguntas como, bueno, ¿cómo podría, ya sabes, así que es, ya sabes, en como, en la segunda temporada, tuvimos un fantasma que estaba unido a un coche en lugar de una propiedad y en la tercera temporada, vamos a conocer a un fantasma que, otro tipo de fantasma Nika, que es capaz de visitar la propiedad y sí, que es un episodio divertido también.



Esta serie es muy divertida y muy creativa, como si habláramos de fantasmas y fuéramos fantasmas amistosos de alguna manera. En qué te inspiraste al interpretarla y cómo mantienes el contenido fresco y atractivo para el público con los nuevos fantasmas que aparecen en cada temporada?



Siento que hemos forjado nuestro propio camino de una manera de la que estoy muy orgulloso y en cuanto a mantener las cosas frescas, parte de ello es que tenemos tantos personajes, es inusual para una comedia tener 10 personajes, pero el beneficio de que tenemos tantas historias, básicamente en una temporada de 22 episodios, cada personaje tiene dos o tres episodios, así que hay una gran cantidad de desarrollo que puede ser, ya sabes, una especie de parsed a cabo con el tiempo y, a continuación, como usted ha dicho, también, como, ya sabes, tratamos de pensar en la diversión, formas creativas de tipo de introducción para obtener diversión, y supongo que, si se trata de personas vivas que pueden venir al hotel, ya sabes, ahora que está abierto, o, ya sabes, los fantasmas que vienen en diversas formas.



Cuando viste por primera vez el guión de “Ghosts” ¿qué fue lo primero que te llamó la atención?

Fue que era muy divertido, era una comedia con buenos chistes, no era una especie de ir para un estado de ánimo o algo así, quiero decir, que no estaba retrocediendo de ser entre duro y divertido, que me gusta, ya sabes, me gusta un montón de cosas, pero cuando veo una comedia, quiero ser capaz de reír y esas cosas, así que realmente me encantó eso, y también me encantó la premisa, porque se trata de personas que están muertas como si fueran capaces de ir a lugares profundos como emocionalmente muy orgánicamente porque sabes que la realidad de que todos estos personajes están muertos y se han enfrentado a la pérdida está ahí y así se sentía muy madura con historias que sabes que podrían ser elegidas y contadas.



Hablando de comedia y de todo lo que nos acabas de contar, ¿cómo equilibras esta comedia con los elementos sobrenaturales de la serie para mantener su tono único?

Creo que, tratamos de combinar los dos de ellos ya sabes, en última instancia, todo viene de carácter, pero tratamos de pensar en cosas sobrenaturales que es divertido, y luego vamos a tipo de abrir nuevas vías historia para nosotros contar. Así que llegar a la idea y luego aplicar una especie de filtro de la serie y, y tener todos estos tipo de personajes con diferentes puntos de vista que pesan en todo. Es una especie de espectáculo único en el sentido de que tenemos líneas que van y luego siempre tenemos como un par de fantasmas adicionales que actúan efectivamente como un miembro de la audiencia y puede sentarse allí y lob en chistes y lob en observaciones acerca de lo que está sucediendo que es una especie de diversión.



Si pudieras elegir un fantasma como tu fantasma favorito y la historia favorita que se ha creado desde la primera temporada ¿cuál elegirías y por qué?

Oh, no voy a responder a esa pregunta porque la verdad, los quiero a todos. De verdad, todos son maravillosos, no puedo elegir un favorito, se enfadarían, se enterarían de alguna manera; de verdad que los quiero a todos y somos tan afortunados, estamos tan bendecidos de tener un reparto tan increíble. Tenemos 10 personas y todas ellas son absolutamente increíbles en lo que hacen, así que nos da muchas direcciones para ir y es simplemente una vergüenza de riquezas.

Bueno, Joe, muchas gracias por tu tiempo y estamos muy emocionados por ver a estos nuevos fantasmas en la tercera temporada en Universal Plus.

Espero que disfruten de la nueva temporada, nos hemos divertido mucho haciéndola.

