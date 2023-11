Joey le responde al vice: "Ahora apareces, no señor. Te escondiste"

El cantante Joey Montana le cantó todas sus verdades al vicepresidente Gaby Carrizo, esto luego que se diera a conocer el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406.

Su reacción se suscitó luego de la respuesta tardía del vice, algo que enojó a muchos panameños.

"Hemos sido y seremos respetuosos de la institucionalidad democrática. Tanto el PRD como yo mismo respetamos la separación de los poderes y cumplimos con lo que dicte la justicia. En un día histórico como hoy 28 de noviembre, lo que nos toca una vez más es defender a Panamá y lograr lo mejor para nuestra patria", dijo Carrizo.

Al ver esto, Joey Montana expresó su sentir por la manera en que se expresó sobre una situación tan importante.

"Cuando un presidente no aparece y el vice debe dar la cara y no la diste para mediar entre un pueblo que clamaba justicia!! Ahora apareces ? No señor !!!! No es así !! Hubieras demostrado de que estabas hecho, tú temple respondiéndole a un pueblo pero te escondiste", remarcó.

Desde hace días atrás el famoso cuestionó a Carrizo por andar escondido, no dar la cara y frentear todo el problemón que el Gobierno fomentó.

