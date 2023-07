Joseline Pinto recibe el apoyo de cibernautas y amigos

Así como Rake Martínez recibió el apoyo de los cibernautas al confirmar que tenía una denuncia contra su expareja Jimpin, así mismo le hicieron saber a Joseline Pinto que no está sola en este proceso por violencia física y psicológica.

Personalidades de la farándula y cibernautas recalcaron que este tipo de situaciones no la debe permitir ninguna mujer, y deben denunciarla desde la primera vez que se da el maltrato.

Sus compañeras y amigas del extinto programa Esto es Guerra le hicieron saber lo valiente que es al hacer público su situación, con el objetivo de que otras mujeres que pasan por algo similar se atrevan a denunciar al maltratador.

“Te quiero mucho, y estoy muy orgullosa de ti, porque después de tanto sufrimiento y desespero tomas la decisión de denunciarlo no solo ante las autoridades, sino públicamente. Aquí estamos para ti siempre”; “Te adoro, siempre he estado contigo, y estoy feliz que te hayas decidido a hacerlo público, porque BASTAAAA.. ya vas a ver que estarás más tranquila, eso tenlo por seguro”; Eres muy fuerte por escribir esto, no estas sola, te quiero. Brilla como siempre lo has hecho”, fueron los mensajes que le dejaron Nicole Pinto, Neka Prila y Sonia Marie Andres.

Como era de esperarse, los cibernautas se fueron a la cuenta de su exnovio, para hacerle saber lo poco hombre que es por maltratar a una mujer.

