Joven baleada en parking de Boza indica que se verán en el juicio

Ayer se desarrolló una nueva audiencia en el que caso que involucra al cantante panameño Humberto Ceballos, conocido como El Boza, todo luego que el año pasado, una joven resultara herida por impacto de bala en el glúteo durante una fiesta en casa del famoso.

Por este hecho, meses atrás una jueza de garantías, ordenó la imputación de cargos a un sujeto de 24 años, por la presunta comisión de los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales culposas, y contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión ilícita de arma de fuego.

Recapitulando este hecho, hubo un parking entre varios amigos, esto en la casa del músico urbano, Boza, hecho registrado el 2 de abril de 2023, en la barriada Costa Esmeralda, corregimiento de Juan Díaz, cuando una ciudadana resultó herida por arma de fuego.

Al imputado se le decretó las medidas cautelares personales de reporte periódico una vez a la semana ante el Ministerio Público, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de salida de la provincia de Panamá.

¿Qué sucedió ahora?

Según versión del abogado del artista, Alex Ríos, hac poco, en el acto realizado ayer en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en Plaza Ágora, no debía estar Boza y el que está citado es otra persona, que vendría siendo el amigo que es el vinculado como culpable

Sin embargo, la abogada de la joven afectada por todo este hecho dijo en sus redes sociales que el artista tuvo que asistir y se le incluyó en la carpeta como responsable del balazo.

"Misión cumplida de esta carpeta. Te veo en el juicio amigo. ¿Qué necesidad?", dijo.

De la misma manera, la afectada también expuso todo en sus redes y dijo lo siguiente: "Terminó la audiencia. Finalmente se logró traer a Humberto "Boza" al proceso como responsable del arma que me hirió limitandome al caminar y con partes de mis órganos reproductivos, hasta el día de hoy no se ha podido cerrar mi incapacidad".

Recalca: "A mí nadie me ha ofrecido dinero y a pesar de que mi declaración dice que quién me me disparó, fue Miller el que se echa la culpa para sacar a Boza del problema. El arma, la casa y la fiesta eran de Boza. Te veré en el juicio finalmente Boza".

El abogado de Boza no ha emitido una nueva declaración de lo sucedido ayer, pero ya había dicho que iba a presentar un incidente de nulidad para que no se le incluyera, aunque tras lo dicho por los afectados, se da a entender que la jueza se lo negó y Boza deberá comparecer también en el juicio.

Tras todo esto se pudo conocer que el abogado de Boza apeló y la fecha de la misma será para el 25 de septiembre, a las 2:00 de la tarde. Además que la afectada pide unos $250 mil dólares por afectaciones.