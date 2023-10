Joven demanda a Jason Derulo por solicitarle sexo a cambio de fama

El artista Jason Derulo fue demandado por una aspirante a cantante, esto tras alegar que el artista de R&B le prometiera un contrato de grabación a cambio de sostener relaciones sexuales con él.

LEE TAMBIÉN: Rauw Alejandro cancela gira Latinoamérica; no vendrá a Panamá

Publicidad

Según la cadena NBC News, la joven llamada Emaza Gibson enfrenta ansiedad y se encuentra traumatizada por los presuntos acercamientos del cantautor estadounidense de 34 años.

“Yo he atendido situaciones laborales inhumanas... en este momento me encuentro que he vuelto a cero y tengo nada”, expresó la música, quien presuntamente conoció a la voz de “Talk Dirty” en agosto de 2021, luego que este le hiciera un acercamiento para realizar un “mixtape” en cuatro meses y un álbum en seis, algo que ella catalogó como “pan comido”.

Gibson sostuvo que, un mes después de que comenzaran a trabajar juntos, el intérprente la invitaba con frecuencia para tragos, algo que ella denegó para “mantener la relación profesional”.

Dentro de la denuncia incluye que rechazó consumir alcohol. Ella asegura que el también bailarín llevaba alcohol a las sesiones de grabación, incluso esta sostiene que le dieron “cantidades inapropiadamente grandes de alcohol” y que, según ella, sintió presión para consumirlo.

En la demanda, se da a conocer que, presuntamente, drogas como la cocaína también se encontraban en el lugar de trabajo, a la vez que el artista demandado le pedía a ella que tomara parte de rituales sexuales.

La situación se puso agresiva en noviembre de 2021, cuando Derulo supuestamente se volvió violento contra Gibson.

Respecto a esto, Jason Derulo habló de las acusaciones presentadas.

"Normalmente no haría comentarios, pero estas afirmaciones son completamente falsas e hirientes", dijo Derulo en un video publicado en Instagram el 5 de octubre. "Me opongo a todas las formas de acoso y sigo apoyando a cualquiera que siga sus sueños. Siempre me he esforzado por vivir mi vida de una manera que impacte positivamente y es por eso que me siento aquí ante ustedes profundamente ofendido por estas afirmaciones difamatorias. Dios los bendiga".

Su declaración se produce horas después de que Gibson presentara la demanda contra él, así como contra su sello Future History y Atlantic Records en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

Contenido Premium: 0