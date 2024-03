K4G le responde a Víctor de Jesús, hijo de Delfia

La serie del productor K4G tiene un capítulo más, y no dudó en responder a las declaraciones de Víctor de Jesús, padre del hijo de su esposa Ainara Sanz, quien expresó que su nombre está en la palestra pública a causa de personas del "mal vivir", personas egoístas que solo buscan hacer el mal a los demás, considerando las mismas como un ataque político que buscan desacreditar lo bueno que está haciendo.

"Qué descaro, qué descaro mal vivir, yo acabo de hacer un acto en este desalojo de dejar todas las cosas que invertí en tu hijo cabrón, tu vas a salir diciendo que yo soy una persona del mal vivir, qué man de Colón tú eres, lo manes del Town no se comporan así... esto puede pasar a dos cosas hablando de negocio, que se enriquezca la campaña politíca, yo no puedo hacer un ataque político porque yo no tranzo con político, dos tampoco soy una persona de mal vivir, más cuando yo aparecí en la vida de un nene muy lindo, el nene automáticamente estuvo cómodo, mejor y más cómodo que mis propias criaturas que no viven conmigo...", expresó Keriel Quiróz, nombre de pila del productor.

Esta nueva polémica de K4G se da después de ventilarse una supuesta infidelidad entre su esposa y el ex de la misma, al encontrarse en un hotel y que la esposa de Víctor los sorprendió a los dos.

Ainara salió al paso y desmintió las acusaciones, detallando que el encuentro se dio porque el padre de su primer hijo fue a buscarlo para llevarlo al colegio.

