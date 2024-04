Kaká le responde a ex: "Hice todo para que el divorcio no ocurriera"

El exfutbolista Kaká le respondió a su exesposa Carol Celico, luego que ella revelara en una entrevista el motivo por el que dejó al famoso al considerarlo un gran hombre. "Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero algo faltaba", dijo

Aunque su relación, un matrimonio que duró 10 años, entre 2005 y 2015, la situación ha salido a la palestra por lo que ella relató.

La influencer brasileña habría manifestado que la decisión de finalizar su matrimonio con la recordada figura de la Selección Brasil se fue principalmente porque “ya no era feliz con él”.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fue lo que contó.

Aunque no había reaccionado, Kaká contó su versión. "En 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Me dijo: 'No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio", comenzó diciendo en una entrevista para un podcast.

"Yo estaba fuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil, sus palabras fueron: 'Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada. Luego yo leí un libro de 40 días que se llama 'Prova de Fogo', este libro es genial y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio yo le recomiendo", agregó.

"Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: 'Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar".

"Pero llegó un momento en que ella insistió dijo: 'Yo no quiero más, simplemente no quiero'. Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela", dijo.

"Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y digiriendo como cristiano, hablando con los pastores, porque la biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome", continuó.

Finalmente sentenció todo con lo siguiente: "Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo".

