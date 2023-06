Karen Peralta resurgió de las cenizas: ‘Me sentí poderosa’

La presentadora Karen Peralta resurgió de las cenizas, después de un arranque de año muy movido para ella y su familia, así lo confesó este sábado tras la gala inaugural del "Reto de Trovadores", donde este año cantan las mujeres.

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa dijo que se sintió una mujer muy privilegiada y orgullosa de las oportunidades que ha tenido en su vida y de volver a las pantallas luego de todo el revuelo al inicio del año, un momento muy doloroso para su familia. Recordemos que, para el mes de febrero se filtró un video íntimo de ella y su familia, mismo que posteriormente fue utilizado para extorsionarla; ella puso la denuncia por delito de violación a su intimidad y acceso indebido a base de datos.

"Los que me siguen saben que, este año podría decir que no inició siendo el mejor, ni para mi ni para mi familia, hemos pasado momentos de muchas preguntas con pocas respuestas, momentos de dolor y tristezas, pero siempre encontramos motivos y razones para reír, para luchar y para seguir construyéndonos todos los días", sentenció "La Pomposa".

Añadió: "Como mujer me siento privilegiada por el trabajo y las oportunidades que he tenido a lo largo de mi vida. Esta noche más que nunca la vi como una oportunidad de resurgir de mis propias cenizas, así como lo hace el ave Fénix en la mitología, así me sentí yo esta noche".

En tanto, comentó lo bien que se sintió de poder salir a trabajar y de contar con el apoyo de su familia. También agradeció los mensajes de sus seguidores en las redes sociales.

"Hoy me sentí orgullosa de mi misma, me sentí poderosa porque salí a trabajar después de abrazar a mis hijos, mi esposo me piropeó, mi mamá me escribió mensajes lindos, mi hermana me puso en su estado llena de orgullo y mi papá me felicitó", manifestó Peralta, quien lució muy empodera y hermosa la noche del sábado.

