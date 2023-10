Karol G chifeó Panamá por no tener estructuras para hacer su show

Despúes de todo el revulú y que fanáticos de Karol G expresan decepción porque algunos países son excluidos de su gira “Mañana Sera Bonito”, entre ellos Panamá, la famosa salió a aclarar el motivo real del chifeo. Las visitas confirmadas incluyen México, Colombia, Costa Rica y República Dominicana , y se espera que se agreguen más países en 2024.

Esta exclusión generó críticas por parte de sus fans latinos, lo que llevó a la artista colombiana a abordar el tema a través de su canal de difusión de Telegram.

Explicó que la decisión se debió a cuestiones que escapaban a su control y se disculpó por no poder incluir a estos países. Karol G citó los desafíos logísticos y la incapacidad de proporcionar la infraestructura necesaria para su elaborado escenario como las principales razones de la exclusión.

“Hubo lugares donde no pudimos tener la infraestructura como la gira, y me pareció injusto que algunas personas vivieran la experiencia a medias. Entonces me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente les tiene un cariño muy especial”, dijo.

A pesar de este revés, Karol G compartió algunas noticias emocionantes para sus fans europeos. Anunció que se anunciarían fechas para Europa , con actuaciones previstas para el verano de 2024. Esto da esperanza a sus fans internacionales que estaban decepcionados por la exclusión de ciertos países.

En general, Karol G continúa causando sensación en la industria musical con su exitoso álbum y su próxima gira. Si bien algunos fanáticos pueden sentirse decepcionados por la exclusión de ciertos países, aún pueden esperar futuras presentaciones y posibles adiciones al itinerario de la gira.

