Kathy Phillips acepta que estaba mal estacionada, terminó boleteada

A Kathy Phillips se le llevaron el carro en grúa y para ella todo fue risa y más risa. Al salir junto a Franklyn Robinson y Jacky Guzmán, la presentadora de Cuenta el Wichy se percató que su carro había sido removido en grúa por estar estacionada a la orilla de la calle.

Kathy reveló que era primera vez que pasaba por una situación como esta, y se estacionó de esta manera porque iba tarde, acepta que estaba mal estacionada, por lo que terminó boleteada. "No había parking en la plaza, taba tarde, en el espacio donde me parkié NO hay línea amarilla visible, ya habían cinco carros más estacionados, NO puedo dejarlo tannn lejos a este punto de mi embarazo, y ZAS se lo llevaron, qué destino!!! ja, ja, ja", expresó Phillips

Aunque no tuvo que buscar su carro en un corral, porque justo cuando el agente de tránsito la estaba boleteando, la grúa iba con su carro y el conductor de la misma llamó a Franklyn, y todo se arregló en el lugar.

Un reportero ciudadano captó el momento en que Franklyn iba para la grúa y Kathy estaba bien reía mientras la boleteaban, y expresó que como eran figuras públicas no se le llevaron el carro al corral, comparando la suerte del "hijo de la cocinera".

