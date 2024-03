Kathy Phillips anunció que tiene cinco meses de embarazo

La presentadora y locutora Kathy Phillips anunció ayer que para Dios no hay nada imposible, pues se le cumplió su deseo de ser madre por segunda ocasión.

Le contamos que la noche del martes, Phillips sorprendió al país al mostrar su pancita de cinco meses de embarazo, ella se lo tenía bien escondido.

"Llevo 5 meses asimilando que para Dios no hay imposibles. Y que pedí tanto ser mamá que viene otr@", señaló Kathy con una hermosa sesión de fotos.

LEE TAMBIÉN: Profesor Escobar es cesado de la televisión luego de 38 años

"Siempre he hablado con Dios a solas… ÉL, aún en mis más duras pruebas me ha demostrado su amor por eso creo en su voluntad. Y entre sus bendiciones he sido afortunada de lograr tener la mejor respuesta a mis oraciones, ella, el refuerzo de mi fe… el arcoíris de mi vida, Lyann Victoria". manifestó en un video, donde habló de sus sentimientos en esta etapa de su vida.

La famosa recordó aquellos episodios donde lloraba sin consuelo por el dolor más fuerte que puede tener una madre: A"cerraba los ojos y doblaba rodillas… Dios estuvo ahí para darme aliento siempre… dejé ir lo que a él debía regresar… y entendí el sentido de la vida".

Añadió: "Con lágrimas en mis ojos y aún sin poder asimilarlo, les recuerdo que después de cualquier tormenta, siempre, siempre, llegará el arcoíris. Viene un nuevo arcoíris a nuestras vidas. Seremos 5".

Sus amigos, colegas, y seguidores se mostraron muy emocionados por esta gran noticia y le desearon lo mejor.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio