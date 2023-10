Kathy Phillips celebra sus resultados

La expresentadora Kathy Phillips mostró los cambios que ha tenido su cuerpo, luego de la bacteria intestinal que le dio y trabajar con su nutricionista

Frente al espejo y con ropa de hacer ejercicios, la famosa se mostró muy feliz porque está viendo cambios en su cuerpo, pues sigue bajando de peso y se siente “rica”.

“Si no te celebras tu misma entonces quién. No importa si el espejo está sucio, él no miente. ¡Sigue haciéndote porras! Siempre, siempre. Después de la bacteria intestinal ir de la mano de @marialenutricion ha sido un éxito”, señaló la empresaria.

Luego de esto, sus seguidores la felicitaron por su constancia y lo increíble que se ve.

