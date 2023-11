Kathy Phillips dice que heredó los 'huevos' de su padre siendo mujer

El padre de Kathy Phillips, Luis "Lucho" Phillips, está de cumpleaños, y la artista no dudó en compartir con sus seguidores unas bellas palabras dedicadas a su progenitor, a quien describe como un hombre de carácter fuerte, pero con un corazón noble, y de quien heredó los "huevos", siendo mujer.

Para describir ese amor de padre que siempre le ha brindado su progenitor, Kathy utilizó una foto en la que su papá carga a Lyam tras su nacimiento, y recordó que el 20 de febrero de 2019, su padre sería operado de cáncer, y la fecha probable del parto de ella era 18 del mismo mes, pero en cada paso de su vida ha comprobado que Dios ha sido misericordioso, y le mandó a su hija antes de la fecha para que su padre estuviera presente en el nacimiento de su segunda nieta.

Publicidad

LEA TAMBIÉN: Karen Chalmers pregunta ¿dónde están nuestros gobernantes?

"Mi papá es la persona más fuerte que conozco, el que me dió los huevos siendo mujer, para todo lo que enfrento en esta hermosa vida... Mi papá es la definición de RESILIENCIA! De carácter fuerte, pero de un corazón noble y que siempre, siempre, siempre está presente para y por su familia! Trabajador incansable, terco como nadie y el mejor papá que me pudo regalar Dios!! TE AMO PAPÁ!! No alcanza la vida para agradecerle a Dios que nos permita celebrarte un año más!! FELIZ CUMPLEAÑOS PAPÁ", compartió la también empresaria.

Contenido Premium: 0