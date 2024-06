Kathy Phillips, en la recta final de su embarazo, está agradecida

La presentadora Kathy Phillips mostró en una hermosa sesión de fotos cómo avanza su embarazo.

Como toda mujer que está embarazada, Phillips está que irradia felicidad y espera con ansias la llegada de su segundo bebé, ya está en la recta final.

"Nada es más importante que este momento de mi vida. Se llama PLENITUD y cuando la alcanzas por mas que intenten no hay quien te la robe", señaló la empresaria.

La empresaria y su esposo esperan a su segunda hija. El 27 de abril, Kathy anunció que tenía cinco meses de embarazo.

"Siempre he hablado con Dios a solas… ÉL, aún en mis más duras pruebas me ha demostrado su amor por eso creo en su voluntad. Y entre sus bendiciones he sido afortunada de lograr tener la mejor respuesta a mis oraciones, ella, el refuerzo de mi fe… el arcoíris de mi vida, Lyann Victoria". manifestó en un video, en aquel entonces.

