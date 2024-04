Kathy Phillips, indignada al ver cómo dan clases los niños en las Comarcas

kathy Phillips mostró su indignación en redes, al compartir unas imágenes de cómo estudian los niños en las Comarcas, donde siguen con escuelas ranchos, sin pizarrones ni sillas, por lo que se preguntó cómo pueden los gobernantes ser tan descarados y salir a hacer campañas y bailar como payasos.

Para la empresaria, nadie merece esto, menos estos pequeños que van a recibir sus clases hasta descalzos, cuando hace pocos días estalló una nueva lista de auxilios económicos.

“No, no y no! En un país tan pequeño con tantas riquezas, NO debe haber pobreza!! NADIE merece esto! No sean descarados coño! Cómo pueden salir a hacer campaña y bailar como payasos con sus títeres mientras la educación de nuestros niños se ve así?? Cómo pueden ser tan INHUMANOS de entregar auxilios económicos para los más privilegiados sin tan siquiera darle escuelas DIGNAS a nuestros niños que son el futuro de nuestro país?? Cómo pueden dormir tranquilos? Con qué cara PIDEN VOTOS?? Panameño TEN ALGO DE DIGNIDAD!!”, destacó la futura mamá de dos al publicar las imágenes en sus historias de Instagram.

