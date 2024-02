Kathy sobre Rolo: 'Como un verdadero tiburón decidió luchar'

Tras el fallecimiento de Rolo De León, ayer 7 de febrero, han sido muchas los famosos y amigos cercanos que han expresado sus condolencias y han dejado algunas líneas para despedirse del locutor.

Una de ellas fue la expresentadora Kathy Phillips, quien compartió muchos momentos con De León, comentó que no tenía palabras para describir lo que sentía, pero hizo su mayor esfuerzo.

"No se por donde empezar…Solo sé que todo el cariño que le tenía mi familia entera a Rolo se lo demostramos en vida, al menos eso me devuelve el aliento, historias y anécdotas interminables, desde verlo desde muy niña tocar y animar en los bailes de mi papá con ElectroDisco, hasta trabajar con él en Shark Attack, haciendo música, locuciones y muchas tarimas juntos con Comando Tiburón…", empezó diciendo la locutora.

Luego hizo una decripción de la personalidad del artista: "Rolo era un oso cariñoso, ese tipo de persona que veías y querías abrazar, alegre y caballeroso… una eminencia de la radio Panameña, un excelente locutor, cantante y animador".

En tanto, señaló que la noticia le cayó "como un balde de agua fría, nos duele muchísimo saber que perdió la batalla que enfrentaba y de la cual solo él, Dios, su familia y amigos sabíamos…".

Además, dijo que le duele muschísimo leer tantos comentarios "me amarraba los dedos para no meterme ni responderle a gente imprudente y ofensiva que solo sabía juzgar y señalar su figura sin tener idea por lo que pasaba Rolo y el firme, callado y como un verdadero tiburón decidió luchar, pero Dios con su infinita misericordia lo libró del dolor y permitió que se acercara más a él y no tengo duda que está descansando en los brazos del señor".

Kathy manifestó que ahora no sabe cómo hacer para sacar los show adelante "donde toca cantar tu parte… Si apenas podemos asimilar tu partida, oraremos para obtener las fuerzas para seguir tu legado de repartir alegría y felicidad".

