Katleen Levy congelará sus óvulos para tener una gran familia

La conocida empresaria y figura política Katleen Levy sorprendió a sus seguidores en TikTok, tras anunciar mediante varuis videos que ha tomado la decisión de congelar sus óvulos.

Según la famosa, la decisión la ha analizado desde hace un tiempo, pero fue hasta ahora que decidió empezar de una manera seria. Tenía cuatro años con la idea en la cabeza.

"Yo soy hija única y no quiero que Felipe sea hijo único, quiero que tenga hermanos y que tenga una familia grande, pero como todo muchas estamos enfocadas en nuestra vida profesional, encontrando a ese príncipe azul, viajes, proyectos y vamos dándole largas a este asunto", aseguró.

Katleen que ya tiene un hijo no le había puesto mucho cabeza al tema de traer al mundo más retoños, todo por estar sumergida en los temas políticos, actividades y más eventos.

"Una amiga me dice que iba a congelar sus óvulos y me invita a un taller, le pedí el número del doctor. Ya no es porque sí, sino por un tema médico", destacó.

Para lograr todo esto, ahora está en un plan de nutrición, el cual ayuda a mejorar la calidad de los óvulos.

Levy indica que "no es un procedimiento barato, pero lo estoy viendo como una inversión para mí".

Para s someterse al método, el doctor debe ordenar exámenes para conocer el estado de salud de la paciente, pues la enfermedad de la tiroides puede afectar la reserva ovárica.

Ella dijo que fue a una cita, le realizaron un ultrasonido y en efecto no tenía los óvulos que correspondían a su edad. "Me mandaron a hacer unos exámenes", sentenció.