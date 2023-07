Kemzo recibe premio de SESAC por ‘El incomprendido’ de Farruko

Carlos Humberto Domínguez, mejor conocido como Kemzo, está que brinca en un pie, y no es para menos, recibió la placa de su primer premio en la industria musical.

Kemzo fue premiado por SESAC Latina, por la composición del tema “El Incomprendido”, interpretado por Farruko, Víctor Cárdenas y DJ Adonis.

“Me tomó 10 años de la noche a la mañana ganarme mi primer premio, gracias a Dios, quiero abrirlo con ustedes... Mi primer premio mami, míralo ahí, esto es para ustedes, para todos los que confían en mi talento, los que creen en mi, el primero de muchos... esto es para Panamá”, exclamó el artista tras mostrar la placa que lleva su nombre.

El intérprete de “A lo bien”, agradeció a Farruko por creer en él, al igual que Joey Montana. Este último en mención expresó que no se equivocó al creer en su talento. “El primero de miles Dios primero, no me equivoqué mi bro, sé lo que dabas y lo que puedes llegar hacer”, afirmó el cantante de “Picky”.

