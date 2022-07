Khloé Kardashian espera un bebé concebido por subrogación

La modelo y presentadora estadounidense Khloé Kardashian y su exnovio Tristan Thompson tendrán un segundo hijo a través de una madre subrogada, confirmó a la cadena CNN un representante de la familia.

Ambos, que rompieron su relación recientemente, tienen ya una hija de 4 años que se llama True.

LEE TAMBIÉN: Jueza no quiere cuento con Amber y niega su apelación; debe pagar

Publicidad

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por esta bendición tan hermosa”, dijo el representante a la cadena.



El portavoz de la famosa familia Kardashian pidió, no obstante, "amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”.



Según la publicación, la hermana de Kim Kardashian ha estado abierta desde hace tiempo a hacer crecer a su familia.



De hecho, sus intentos por concebir un segundo hijo a través de la fecundación in vitro y la asistencia para la fertilidad se documentaron en el programa emitido en televisión "Keeping Up With the Kardashians", un reality show sobre una de las familia más conocidas de EEUU.



Si bien Kardashian y Thompson han tenido una relación romántica tumultuosa que terminó en diciembre, han decidido volver a "comunicarse" debido a la llegada del nuevo bebé, asegura la fuente.

Contenido Premium: 0