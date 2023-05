¿La Bichota le dijo a Anuel que su tiempo pasó? Ya es un tóxico

Una publicación compartida de Trap Calle (@trapcalleoficial)

Todo esto parece haber dado frutos, pero no como el piensa, pues ella compartió en sus historias de Instagram fragmentos de su participación en el 'Tiny Desk Concert', del canal de YouTube NPR Music.

En su presentación ella cantó cuatro canciones de su nuevo álbum, incluyendo 'Carolina', 'Pero tú' y 'Mercurio'. Sin embargo, la que más interés despertó fue 'Gucci los paños' por un fragmento publicado en su cuenta de Instagram.

"Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata, y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata", dice parte del tema, algo que muchos han especulado en decir que va para Anuel.

Una de las frases más contundentes es "¿Pa' qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño?", en la Karol G deja en claro que ya no es alguien a quien se pueda rogar.

Además, le dice en su letra a su ex que se vaya y no le cause más daño y que no está dispuesta a regresar a esa relación tóxica.

Hay quienes sugieren que el supuesto interés y búsqueda de reconciliación por parte de Anuel AA podría ser simplemente una estrategia comercial, tratando de aprovecharse de la fama de Karol G.

En redes también han circulado videos en los que se ve a Feid y Karol G, en lo que parecer ser el mismo cuarto.

Mi nivel de desocupe esta en su nivel máximo, Karol G y Feid en la misma habitación pic.twitter.com/4JdeFyXFmi — (@ValenLemacks) May 20, 2023

Contenido Premium: 0