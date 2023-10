La Chichi de papá afirma que vivió su propio proceso

Elvia Muñoz, conocida como La Chichi de papá, reveló que vivió nueve meses de embarazo llenos de pura aventura, disfrutó su propio proceso, para nada parecido al de ninguna otra mamita.

La presentadora manifestó que disfrutó y se gozó esa panza al máximo. “Trabajé, brinqué, bailé, me fui de aventura, reí, también lloré, me permití sentir todos los altos y bajos del embarazo que me tocaron, comí cosas deliciosas y dulces”.

Detalló que estando embarazada se dio cuenta, lo afortunada que es, no solo por su familia, sino por los amigos, el trabajo y toda la comunidad de la que forma parte.

Con el texto dejó un video de todas las aventuras que tuvo estos meses de gestación.

