La Chilindrina busca macho a sus 72 años. Tiene plata y buco amor

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", está buscando un novio, y sin miedo al qué dirán a sus 72 años. Ella vivió una dura situación tras la muerte de su esposo, ahora está lista para encontrar al galán que se siente con ella a ver televisión y pueda agarrarle la manita con mucho cariño y amor.

LEE TAMBIÉN: Delany y Paul, entrevistados por Jessica Carrillo en Telemundo

Publicidad

La actriz, famosa por su personaje dentro del icónico programa 'El Chavo del 8' enviudó hace cuatro años y ha continuado su vida apoyándose de su trabajo, no obstante su situación sentimental no ha quedado de lado y ella está segura de estar lista para tener pareja, incluso se lanza al coqueteo por el actor, Otto Sirgo.

En una entrevista con el programa mexicano 'Sale el sol', la actriz de comedia declaró que está en la búsqueda de una pareja sentimental, e incluso son dos los candidatos que llaman su atención: uno es el citado actor y otro es un exnovio de su amiga, la comunicadora Talina Fernández.

"Puede que… digo, no estoy tan grande como Talina (Fernández), pero a lo mejor… no, la verdad, Talina era, en paz descanse, mi amiga linda y adorada, ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que la tenía ella, pero también son divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, declaró la famosa 'Chilindrina'.

"O sino le dicen a Otto Sirgo, si lo ven ustedes por ahí. Mi hija me dice ‘mamá, ahí está Otto Sirgo’, le digo ‘pero cómo le digo a Otto’, ¿oye Otto?", contó la comediante con el Récord Guinness como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil.

Tal es su búsqueda que la propia María Antonieta aprovechó las cámaras del programa para enviar un mensaje al actor, declarando su interés por ir al cine e invitarle un café.

"Señor Otto Sirgo, si usted esta viendo alguna de estas cámaras, y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café", puntualizó.

Contenido Premium: 0