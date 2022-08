La 'Gaviota' cabreada por recortes a su novela; le pagarán menos

La actriz Margarita Rosa de Francisco anda bien molesta y se lo dejó saber al Canal RCN, esto tras ver que volverían a transmitir "Café con aroma de mujer", pero en esta ocasión recortando varias escenas de los distintos capítulos.

LEE TAMBIÉN: Marc Anthony pidió guaro en Medellín y le dieron un botellazo

Publicidad

Aunque los dos primeros capítulos transmitidos lograron emocionar, la indignación por estos recortes fue tal que la misma Margarita Rosa de Francisco se unió a las voces de protesta.

“Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer. Ojalá la dejaran quieta”, escribió la protagonista de la telenovela y mencionó al canal de televisión.

“Sí, completamente de acuerdo. Pasan del capítulo 1 al capítulo 80, RCN como siempre burlándose del televidentes. Da pesar no verla, pero así no vale la pena”; “Pero machetera total. No importa, así la veré, me trae solo buenos recuerdos con mi mamá que ya no está”; “La cosa es que esa historia se contó en otra época donde los tiempos eran difentes. Ahora tristemente estamos en una época donde todo tiene requiere agilidad”; “Deberían editarla para que usted no se vea”, se lee muchos comentarios.

Incluros Julio César Herrera, también recordado por Freddy Contreras en "Yo soy Betty, La Fea", también reaccionó al reclamo de la actriz y señaló que ese tipo de edición que se está haciendo en la telenovela “sí que afecta el pago final por derechos conexos a los actores que allí participaron”.

Entre las escenas recortadas está una en la que ‘Gaviota’ canta un pasillo en una cantina. Las críticas se deben a que la múisica es un factor representativo de la producción, especialmente por la voz de la actriz.

Margarita Rosa de Francisco insistió en su reclamo y señaló que “La parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran. Pero ya pa’ qué”.

Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta. @CanalRCN — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022

Ay. Este comentario me salió petulante. No hay que ser así. Me alegra que la disfruten como sea. @CanalRCN https://t.co/KuCJuG0t8x — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022

Contenido Premium: 0