'La Ley y el Orden' pasa los 500 episodios; su director revela todo

El conocido director de cine, TV, teatro argentino y ganador del Óscar Juan José Campanella reveló muchos detalles por la emisión del episodio 500 de su serie “La Ley y el Orden, UVE”.

LEE TAMBIÉN: Diablos rojos, ranas y más mostrará cinta alemana filmada en Panamá

Publicidad

Este esperado episodio fue emitido el pasado 15 de febrero por las pantallas de Universal TV, pero para el que no lo pudo ver, este sábado se volverá a transmitir

El capítulo “La Ley & El Orden: UVE” estuvo bajo la dirección del talentoso director Juan José Campanella, Mariska Hargitay y el gran elenco que forma parte de esta ficción se preparan para celebrar este aniversario y disfrutar junto a los fanáticos de Latinoamérica de este capítulo tan especial.

Campanella fue entrevistado por una decena de medios internacionales. Durante la conversación mostró sus conocimientos, experiencia y puntos de vista acerca del oficio de director de televisión y del medio en general, así como las diferencias con el cine y el teatro.

"La Ley y el Orden, Unidad Víctimas Especiales” lleva 23 años en TV y ahora streaming, y compite con el “Los Simpson” por ser el más longevo en actividad. ‘La ventaja de “Los Simpson” es que se trata de una animación, y sus personajes no envejecen’, bromeó Campanella; con respecto a la continuidad, señaló que ‘ha ido evolucionando con el tiempo hacia la manera en que los acontecimientos criminales que provocan la actividad del grupo policial afectan a quienes tienen a su cargo dilucidar el caso; no hay violencia explícita en pantalla, aunque sí un montón de cadáveres, es lo que se denomina el género “procedural”, con la descripción del proceso de resolución del caso, la repercusión del crimen’.

"La temática se ha ido moviendo a medida que fueron cambiando las relaciones dentro del género, en el episodio 500 se discute si algo ha sido o no delito, y no hay muerto".

Durante las entrevistas, se le consultó acerca de Mariska Hargitay (Olivia Benson) y Christopher Meloni (Elliot Stabler): "El director acciona sobre los momentos, hay que lograr que la audiencia sienta lo que sienten los personajes; en este episodio, Benson tiene una escena a solas en lka casa que ha sido muy especial; gran parte de la dirección de cine y TV consiste en resolver problemas; todos tenemos mucho tiempo para planificar, pero despué3s vienen las situaciones de presión, como cuando una de las cámaras no funciona", dijo.

"La manera de hacer televisión ha variado mucho desde los tiempos en que se filmaba ‘Starsky y Hutch’ o ‘Columbo’, hubo una transición a fines de los 90; el streaming es cien pasos hacia adelante para la TV, ahora los personajes tienen una relación personal con los espectadores, antes eran “autocontenidos”; el streaming es como leer un libro, y se va a seguir avanzando en el proceso", destacó

Respecto del trabajo en tiempos de pandemia: "Era como trabajar en la sala de terapia intensiva; el equipo se dividía entre tres zonas, con la máxima protección para los actores, el equipo trabajando con triple máscara; el ruido ambiental era un problema por la acción de grandes ventiladores que removían el aire constantemente, y mucho frío".

A los medios en general les detalló lo siguiente: "El cine ya desapareció en cuanto a la concepción que se tenía; yo siempre voy al cine para ver películas cinematográficas, pero la gente se está aislando, somos cinco en la sala, no sé qué va a pasar; y, no entiendo eso de ‘películas de cine’ y ‘películas para streaming’. En la actualidad (la gente) habla de series, no de películas. En cambio, el teatro sigue con fuerza; lo descubrí con una primera obra en el 82 y actualmente estoy construyendo una sala teatral en Buenos aires, es mi protección contra las nuevas formas".

‘La TV latinoamericana ha evolucionado de la ‘tira’ al unitario, se trabaja más cercano al cine, se les da más tiempo a los directores, cambia el estilo narrativo y visual. El streaming ya cambió de 24 a 8 episodios por año y el énfasis está en la historia; en las series se vendía un personaje, ahora se vende una historia; y, si tienes suerte, te contratan para otra temporada. “Breaking Bad” es un ejemplo de personaje que iba cambiando a lo largo de la serie; extraño las series donde el personaje está durante diez años’.

Respecto al futuro de la serie, Juan José Campanella le dijo a este medio que la serie va a seguir hasta que MarisKa diga ‘ya está’. "Me parece que el público no se cansa, ni los guionistas, ni los productores, y Mariska tampoco muestra signos de cansancio. Es la serie que nos va a enterrar a todos", sentenció.