La Ley y el Orden se prepara para su 25 aniversario por Universal TV

La estrella y productora ejecutiva Mariska Hargitay se desbordó de emoción al anunciar el hito televisivo de que la popular serie “La Ley y El Orden: Unidad de Victimas Especiales” se consolida como la serie dramática de mayor duración al celebrar su 25 aniversario, mientras confirma el próximo estreno de su nueva temporada 25 que llegará a Latinoamérica sólo por Universal TV.

El anuncio reunió en una celebración a los actores más emblemáticos que aparecieron desde la primera temporada en 1999 encabezando el desfile por la alfomra azul Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T, Dann Florek, Stephanie March, Tamara Tunie, Peter Scanavino, Octavio Pisano, Kelli Giddish, Ainsley Seiger, Danielle Moné Truitt, Raúl Esparza, Camryn Manheim y muchos más.

"Todo se vuelve cada vez más profundo, y por eso sigo aquí enganchada y locamente enamorada de la experiencia de interpretar a este personaje" afirma emocionada Mariska Hargitay mientras comparte sonrisas y abrazos con sus compañeros de reparto en un encuentro de aniversario desde la ciudad de Nueva York para conmemorar la más reciente hazaña de “La Ley y El Orden: UVE”: cumplir 25 años al aire.

La capitana de Hargitay, Olivia Benson, confirma su regreso para la temporada 25 como el personaje con el reinado más largo en la televisión, una defensora empática de los sobrevivientes de agresión sexual y una heroína compleja que lidera el conjunto de personajes que incluye al sargento Odafin "Fin" Tutuola (Ice-T) y al asistente del Fiscal de Distrito Dominick "Sonny" Carisi (Peter Scanavino).

“No puedo creer que hayan pasado 25 años. No puedo imaginar el final del programa, y no puedo imaginarme no emprender este viaje con mi elenco, mi equipo. Tengo mucho que esperar" expresa Hargitay desde una alfombra azul que hace homenaje al Departamento de Policía de Nueva York, llena de las estrellas que conforman "UVE" y el universo Dick Wolf.

El estelar elenco afirma que el genio del creador Dick Wolf logró construir los mundos de "La Ley y el Orden", manteniéndolos relevantes y atemporales, con la oportunidad de siempre entregar nuevas historias para continuar sorprendiendo a los fanáticos.

Mientras llega la nueva temporada, los fánaticos pueden disfrutar la temporada 24 con episodios de estreno de lunes a viernes a partir de las 6:30pm LATAM sólo por Universal TV.

