La Liendra se pronuncia sobre tiradera entre Residente y J Balvin

En redes sociales se ha generado toda una polémica en torno al reciente tema musical que protagonizó René Pérez Joglar mejor conocido como Residente, en el que lanzaba fuertes críticas a J Balvin, con varios argumentos en su contra como el haber utilizado su depresión para poder aumentar sus reproducciones, así como le recordó las veces en las que el país protestaba mientras él prefería pensar en estrenar un sencillo.

Uno de los que se pronunció con una curiosa respuesta al boricua fue Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra, quien le indicó que si el intérprete de ‘Mi Gente’ no le había contestado aún, él si lo iba a hacer y estos fueron algunos de los apartes que dedicó el pereirano a Residente.

“Mira Residente le tiraste a un colombiano y ahora como a mi p$%& te ahogo con la mano, yo sueño demasiado bacano y mi flow es más costoso que un chocorramo. ¡Hey Calle 13! Aquí las tengo pa’ que me las beses”, lo que generó algunas reacciones de burla y de apoyo entre sus seguidores por querer defender con su humor a conocido ‘Niño de Medellín’.

El influenciador decidió interactuar con sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ a través de su cuenta de Instagram donde supera los 6 millones de seguidores, allí algunos de los usuarios le formularon algunos interrogantes respecto a la ‘tiraera’ con la que respondió a Residente y si éste le había respondido.

En su réplica, el generador de contenido aseguró que aunque nunca le gusta revelar las conversaciones que tiene con algunas celebridades a las que les escribe por redes sociales, en esta oportunidad lo quiso hacer para que conocieran desde su punto de vista a las grandes personas que hay detrás como son Residente y J Balvin.

“Por ejemplo, Residente me respondió, yo le conté que había hecho una tiraera, muy bacano me respondió y me dijo que si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar él me ayudaba. ¡Increíble!, gracias, yo la verdad desearía escribir como ese man, amo escribir, no soy tan bueno pero me gusta”, expresó La Liendra mientras dejó ver la conversación con el intérprete de ‘Latinoamerica’.

En el clip, se puede observar el mensaje con el que le respondió el artista puertorriqueño que dice así: “Todo bien mi hermano, lo importante es que sea buena. Intenta rimar todo con consonantes. Si necesitas ayuda me avisas. Abrazo”.

Tiempo después de expresar su opinión sobre René Pérez, el generador de contenido continuó con el paisa a quien destacó la dedicación y constancia que ha tenido a lo largo de su carrera. Además, agregó la admiración que tiene por los dos artistas independientemente de los enfrentamientos que puedan tener por cuenta del talento de cada uno.

“A mí me daría pereza ser J Balvin, ese man tiene que ser demasiado juicioso para sostener a lo que ha llegado, así que para mí los dos son unos monstruos muy duros … No me voy a poner de quipo de ninguno, los voy a disfrutar, cada uno tiene un talento diferente, pero es el mejor en lo que hace y eso se respeta”, concluyó La Liendra.

