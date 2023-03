¡La majaron! Fan asustó y lesionó a Belinda al subirse al escenario

"En el concierto de hoy, se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve, me duele mucho la espalda", escribió.

¡La majaron! Fan asustó y lesionó a Belinda al subirse al escenario ETIQUETAS:

Belinda

fan

Famosos

artistas

sobada

majar

dolor

espalda

México Por: Redacción / Web - Lunes 27 de marzo de 2023 01:30 PM