La operaron de la vesícula, tuvo intolerancia a la anestesia

La presentadora Bettina García se encuentra hospitalizada tras ser operada repentinamente de la vesícula, dijo que todo salió bien, gracias a Dios, y que se está recuperando.

Por otro lado, confesó que tiene intolerancia a la anestesia y que en estos momentos no tolera ningún tipo de alimento por la boca. Tiene muchos vómitos y hasta hablar le molesta.

Mediante sus historias de la plataforma de Instagram, la famosa mencionó que ha estado desconectada debido a que está en recuperación.

"Estoy desconectada, tuve una operación de vesícula, pero tuve intolerancia y no he parado de vomitar, estoy full por intravenosa, entonces si no les contesto es porque no puedo ni hablar, me dan ganas de vomitar". expresó la excascarosa.

