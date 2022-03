'La Piraña de Soná' vuelve a los escenarios tras sufrir un infarto

El trovador Salustiano "Tano" Mojica volvió a los escenarios tras 4 meses de recuperación desde que sufrió un infarto y quedar con varias molestias.

LEE TAMBIÉN: Tom Cruise estrenará en el Festival de Cannes la secuela de Top Gun

Publicidad

Lo último que se sabía del famoso trovador, era que necesitaba cancelar sus deudas médicas, mismas que era de casi 20 mil dólares, algo que hasta la fecha se ha casi pagado.

Carmen Mojica detalló que está asistiendo a varias actividades, pero no de manera seguida porque aún no quiere trabajar al completo como antes de la pandemia.

La presentación que salió en las redes fue una que tuvo en Los Uveros de Penonomé el apsado lunes y que contó con la participación de varias amistades.

El famoso se recupera de un infarto, operación de corazón abierto y la reparación de cuatro venas.

#ShowCri Tras sufrir un infarto y tener una larga recuperación, la "Piraña de Soná", Salustiano "Tano" Mojica regresó a las tarimas. @CocleTrafico pic.twitter.com/VvabUsL1Wh — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 18, 2022

Contenido Premium: 0