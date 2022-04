¿La quemó Ben? Affleck afirma que es fiel a JLo y niega rumores

Mientras aún asimila que Jennifer Lépez le ha impuesto mantener sexo al menos cuatro veces a la semana para acceder a casarse, Ben Affleck ha tenido que salir al paso de las insinuaciones por parte de la presentadora y empresaria Emma Hernan, que le afirmaba a sus seguidores que había intentado contactar con ella a través de la 'app' de citas Raya.

Esto se lo dijo la estrella de televisión a su coprotagonista Chrishell Stause en el reality show 'Selling sunset': "¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió a una chica..." dijo su interlocutora.

Hernan intervino al decir: " Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haber pedido tomar un café algunas veces. No fui".

"¡ Pudiste haber frustrado a 'Bennifer' (el noviazgo de JLo y Ben Affleck)! Estaba a la caza", bromeó Stause. "¿Cierto? Fue justo antes de eso. Entonces, tal vez eso no hubiera sucedido", le contestó Hernan.

Presuntamente, el actor la contactó a través de la aplicación Raya, una app de alto nivel para lograr citas que suelen frecuentar algunas celebridades.

De acuerdo con un representante de Emma Hernan, consultado por el portal de la revista People, la actriz se habría referido en su show a una supuesta interacción con Ben Affleck en 2019.

Sin embargo, el actor no se ha quedado callado y respondió ante las declaraciones de la estrella de 'Selling sunset'. "Raya ha confirmado que (Ben Affleck) no ha sido un miembro activo durante varios años", le dijo un representante del artista a People este sábado 23 de abril.

Hasta ahora, la futura esposa de Ben Affleck no se ha pronunciado de manera explícita sobre las declaraciones que hizo Emma Hernan sobre el actor.

Pero ella subió una imagen en la que muchos piensan se refiere a la situación: "Besos de paleta de caramelo color verde", escribió junto a las imágenes. En el breve clip, a JLo se le ve como copiloto dentro de un auto mientras disfruta de la golosina.

Además, el Daily Mail publicó fotos de Jennifer López y Ben Affleck caminando de la mano después de un largo almuerzo que tomaron juntos en el Country Mart en Brentwood, California.

Posteriormente se le pudo ver a JLo disfrutando como si nada y sin importarle los rumores.