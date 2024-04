La Roca le retira su apoyo a Joe Biden. No confía en los políticos

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, aseguró ayer viernes que, a diferencia de lo que hizo en las elecciones de 2020, este año no volverá a dar su apoyo público al actual presidente, el demócrata Joe Biden.

LEE TAMBIÉN: Angie Keith se compromete

El intérprete de filmes como la saga 'Fast & Furious', 'Jumanji' y 'G.I. Joe: Retaliation' indicó en una entrevista concedida a la cadena Fox News que tampoco respaldará al precandidato republicano Donald Trump.



Cuando apoyó a Biden en 2020, según señaló, pensó que era la mejor decisión.



"Pensé: Estoy en esta posición en la que tengo cierta influencia y sentí que era mi trabajo entonces ejercer mi influencia y compartir: Voy a apoyar a este'. No lo voy a volver a hacer", dijo el intérprete.



La división provocada, añadió, le "desgarra las entrañas": "Eso me afectó. No me di cuenta entonces, solo sentí que había mucho malestar y me gustaría que las cosas se calmaran", sostuvo con la intención ahora de contribuir a que el país se una.



La exposición pública que le da su trayectoria cinematográfica hace que esta vez no vaya a hacer público su voto.



"Será algo entre las urnas y yo, pero sí digo esto: como muchos de nosotros ahí fuera que no confían en todos los políticos, confío en los estadounidenses y la persona que se vote será mi presidente y la apoyaré al 100 %".



En sus planes no está aspirar a la Casa Blanca. "No es mi intención, no soy político", concluyó el actor, ex luchador profesional para la WWE que sí dijo no estar contento con la situación actual en el país, tanto por la división mencionada como por la cultura de la cancelación, entre otras.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio