La salud, estado que debemos cuidar este 2022, según los seres de luz

Salud es vida, y es precisamente lo que indican los seres de luz que hay que cuidar este 2022, según las predicciones de terapeuta psico-espiritual Jenny Cleghorn, mejor conocida en redes como Medium Panamá.

“Este año, los seres de luz vienen hablando del cuidado que debemos tener sobre todas las cosas, cuidado con intoxicar la tierra, el ambiente, aquí nos hacen un llamados a todo aquello que ensucia el ambiente porque dicen que de ahí nacen todas las enfermedades”, detalló la Medium en cuanto al mensaje que les dejan los seres de luz.

Publicidad

Reveló que seguirán las pérdidas de vida, una depuración a nivel mundial. “Los seres de luz dicen que el que no se limpia, el que no se cuida el mismo, va a enfermar él o va a enfermar a los que están a su alrededor”, manifestó.

Tragedias y accidentes

“Van haber muertes por accidentes, tragedias, accidentes de tránsito, fuegos, derrumbes, todo estos vamos a tener a nivel nacional, aquí los seres de luz nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado con la velocidad, los autos, me hacen llegar ese mensaje de que los autos, los aparatos se van a volver más peligrosos. Por favor tengamos cuidado al estar en las calles, respetemos las señales de tránsito, no juguemos a estar corriendo, sobre todo los jóvenes, porque me hablan de los jóvenes”.

La terapeuta psico-espiritual asegura que las guerras y el sicariato sigue marcando fuerte para este 2022, guerras entre bandas, cobros. “Los malos se matan entre ellos mismos, los pecadores se matan entre sí, es lo que me dicen los seres se luz”.

PUEDES VER: Ariela Combe, en Colombia para el Reinado Internacional del Café

COVID sigue marcando

El COVID sigue entre nosotros, y según la Medium, los seres de luz se lo recalcan, el virus sigue marcando, aunque no tan fuerte como el año pasado.

En el plano político

Una figura resaltará, una figura con muchísima fuerza, que hará una guerra directa con el Gobierno, se avecinan tiempos difíciles en lo político, habrán tomas de decisiones que nos van a lastimar nuestra economía y forma de vida. “Las decisiones que el Gobierno de Panamá tome, en este año, van a estar muy dirigidas al lado económico”, afirmó.