¡La vive de terror! La maestra "Canuta" dice que no le dan trabajo

A sus 80 años de experiencia en su haber, la reconocida Martha Ofelia Galindo ha construido una amplia trayectoria en los ámbitos de la televisión, el teatro y el cine, sin embargo, su situación actual para conseguir trabajo es complicada

LEE TAMBIÉN: Brenda Lau homenaje a Panamá con "Mi Patria Tiene Colores de Sol"

Publicidad

Ella es muy recordada por su icónico papel de la “Maestra Canuta”. No obstante, la experiencia en el mundo de la actuación parece no estar tan valorada como se debe.

Y es que, a sus más de 90 años, Ofelia Galindo ha declarado que no se ha logrado encontrar trabajo debido a la falta de ofertas laborales.

La intérprete de 94 años contó que los actores de su generación atraviesan una difícil situación por temas de edad. Según contó, ya no recibe ofertas ni invitaciones a proyectos actuales, pese a tener todas las aptitudes necesarias.

“Me gustaría que se hiciera una compañía de actores viejos; que nos tomaran en cuenta para trabajar, porque (México)es el único país que no le importan los actores viejos y es una aberración total, porque, precisamente, los actores viejos tenemos una experiencia inmensa”, dijo la nonagenaria actriz a Las Marianotas.

Ella recalcó la falta de oportunidades que vienen teniendo todos los artistas una vez llegan a cierta edad, pues la experiencia no está bien valorada. “Me gusta mucho el teatro y la tele también me gusta mucho, pero, como digo, es una estupidez que la gente no aproveche talento, experiencia de una gran parte de actores viejos que podríamos estar juntos”.

Contenido Premium: 0