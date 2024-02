La Zambita: 'Esa cuenta de Tik Tok no es mía'

¡Otra vez! La locutora de música típica Celibeth Pimentel, conocida como "La Zambita" denunció que están haciendo uso de su imagen, resulta que, ahora, le crearon una cuenta falsa en Tik Tok.

A través de una publicación de Instagram, "La Zambita" denunció la cuenta y alertó que no se dejen engañar, pues están pidiendo dinero para invertir.

"Esa cuenta de Tik Tok no es mía, todos los días me envían las capturas de que les escriben para negocio, denúncienla. Mi cuenta de TIK TOK es @Lazambita1 y yo muy poco entro a Tik Tok así que no sé deje engañar!", sentenció la locutora.

La cuenta en mención registra 15 mil seguidores, 22.2 mil me gustas y 6523 siguiendo.

Tras lo sucedido sus seguidores varones quedaron decepcionados, pues ya hasta halagos habían recibido del perfil: "Yo que me creí cuando me dijiste que era guapo, ahora resulta que no eras tú", "Yo le envié 20 pensando que era usted", "A mí me dijo papi, hasta que me activé de una vez", "Yo más feliz me escribió, pensé era tú", fueron algunos de los mensajes.

