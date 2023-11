La Zambita se cabrea. Usan su imagen para vender cochinadas en redes

Celibeth Pimentel, mejor conocida como la Zambita expresó su molestia, esto tras enterarse que alguien se está haciendo pasar por ella para vender contenido para adultos.

Según dijo la famosa, además de usar las fotos, no le están dando un centavo y ella es la cara principal del negocio.

"Lo que más me duele es que la gente genere a costilla mía y no me dan es que ni la comisión por usar mi foto para su perfil. No caigan en esa suscripción porque las fotos ni videos son míos", dijo.

También mostró las evidencias de los vivazos que lucran a sus costillas.

