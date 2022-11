La Zambita se molesta con la PN; asegura que no estaban bebiendo

Celibeth Pimentel, mejor conocida La Zambita, también se pronunció por un hecho que se suscitó el fin de semana en Utivé, Pacora, esto luego que unidades policiales llegaran al lugar por supuestamente estar libando licor en esa zona, esto mientras se realizaba un partido de béisbol.

"@protegeryservir Muestren las pruebas de que estaban bebiendo licor en el cuadro de Utivé, porque ahí no se vende cerveza, pero si según ustedes estaban bebiendo. ¿Dónde están las pruebas? Porque sin pruebas son inventos y da MIEDO @protegeryservir que inventen en comunicados y videos para salir del paso. La preselección de CERRO VIENTO(ahí está mi hijo) hace fogueos en diferentes lugares, el fin pasado fuimos a Chame , este domingo nos invitaron para Utivé y esto fue lo sucedido", dijo.

Recalca: "La verdad no estaba en nuestros manos porque simplemente somos invitados, pero si dejan un mal sabor el saber que @protegeryservir no pudo sacar a los que SEGÚN ELLOS estaban libando licor. Decomisar y llevarlos ante juez de paz o lo que sea y quedarse ahí vigilar y esperar que los muchachos terminaran su juego, porque así como hicieron cumplir la ley de que sin permiso no se puede jugar, no hicieron cumplir la ley y se llevaron a los que estaban libando a un juez de paz".

Según ella, lo que debieron hacer era esperar que todo terminara y llevarse a las personas que estaban incurriendo en este hecho.

Como era de esperarse, otros padres de familia la han apoyado y cuestionan el actuar de las autoridades.