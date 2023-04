Lamentan la muerte de Alex 'El León' Paredes, tricampeón de Calle 7

Los competidores del programa Calle 7 Panamá están consternados por el asesinato de Alex "El León" Paredes, tricampeón de Calle 7 Ecuador.

En la mañana de ayer, en las redes sociales del país, se dio a conocer la triste noticia, que tiene conmovido a Ecuador. Según información preliminar, la noche del lunes sujetos armados habrían llegado al gimnasio donde laboraba y le propinaron alrededor de ocho disparos.

Publicidad

Tras el hecho, competidores de Calle 7 Panamá lamentaron la pérdida de "El León", quien en el 2015 fue invitado a reemplazar a Daniel Dominguez, que tuvo que salir de competencia por una lesión.

LEE TAMBIÉN: Prince Royce, hospitalizado por reacción alérgica

"Recuerdo que esta fue mi tercera nominación en @calle7panama, desde antes de este enfrentamiento... Me diste tu apoyo, me ayudaste a ser mejor con toda la experiencia que tenía encima y siempre admiré tu humildad, hoy la noticia me parte el corazón, paz a tu alma amigo", señaló "El Vaquero" junto a una fotografía de Alex.

Mientras que Lissette Jurado dijo: "Qué lamentable este hecho, solo deseo que Dios te tenga en paz y en calma... León fuiste y seguirás siendo un gran ejemplo para todos los guerreros de Calle 7".

En tanto, Miguel Melfi comentó: "Hoy vi una noticia muy triste de Ecuador, espero que Dios les de mucha paz y que las cosas mejoren poco a poco", dijo Miguel Melfi. Yoani fue otra de las que lamentó la muerte del ecuatoriano.

Contenido Premium: 0