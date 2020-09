Las redes estallan con el coqueteo entre Jennifer Aniston y Brad Pitt

Hola, Aniston. Hola, Pitt, ¿cómo te va? Bien, cielo. ¿Cómo te va a ti? Estoy bien. Apenas unos segundos de saludos entre Jennifer Aniston y Brad Pitt han bastado para revolucionar las redes sociales una vez más, generando cientos de especulaciones sobre estos famosos.

Tras el viral reencuentro en el backstage de los Screen Actors Guild Awards a inicio de año, Pitt y Aniston se han reencontrado en la lectura de guion de una nueva película y han causado que muchos fans piensen que ambos tienen una relación o planean regresar.

Esta reunión se suscitó en una videoconferencia junto a varios famosos como Sean Penn Julia Roberts, Morgan Freeman, Matthew McConaughey y Shia LaBeouf, todas dirigidas por el presentador Jimmy Kimmel. La transmisión tenía la intención de recaudar fondos para las organizaciones benéficas

Tras el saludo inicial, el punto final fue una escena con tensión sexual entre los personajes, donde el personaje de Brad Pitt fantaseaba con el de Aniston.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se divorciaron en 2005 tras cinco años de matrimonio, debido a la aventura extramatrimonial de Pitt con Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra Smith.

