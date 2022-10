Laura de Sanctis va por la corona del Miss Grand Intl. en Indonesia

La modelo y ex Señorita Panamá para Miss Universo, Laura de Sanctis, volvió a las pasarelas y ayer domingo se fue para Indonesia donde representará al país en el Miss Grand International 2022.

Se conoció que la famosa iba cargada de cosas, y se llevó más de 7 maletas, para lucirse con todos sus atuendos.

"Lo que hoy siento en mi corazón es solo agradecimiento, Gracias Panamá! Gracias a todos por tanto amor, cariño y consejos. Gracias por por su apoyo incondicional , me llena de alegría el corazón y es algo que siempre me llevaré conmigo. Quiero también expresar mi gratitud a mi equipo, ustedes me han regalado su amor y valoro cada segundo de su tiempo que me dedicaron para hacerme una mejor mujer, infinitas gracias por confiar en mi", dijo.

Laura que compitió en 2017 en el Miss Universo va preparada y ya conoce mucho de estos concursos de belleza.

Se tiene estipulado que la gala final del Miss Grand International 2022, se llevará a cabo el martes 25 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de Sentul, en Bogor, Indonesia.