Le agradecen por ser una influencer motivadora del amor propio

Después de participar en el Miss Universo, Mehr Eliezer se quitó la careta y mostró su realidad, para que las jovencitas tomaran su ejemplo de amar su cuerpo tal y como es, aceptando sus estrías, celulitis y flacidez.

La exmiss siempre deja en sus redes mensajes de amor propio y superación, sin importarle el qué dirán, y esto ha servido de ejemplo para sus seguidoras que han dejado atrás los estándares de belleza y prefieren amarse a sí misma, mostrándose al natural.

Publicidad

En sus historias de Instagram Mehr compartió algunos mensajes que le han dejado en el DM, en donde algunas chicas le agradecen por ser inspiración y una influencer motivadora del amor propio.

“Gracias por darme más confianza con mi cuerpo", "Siempre he estado acomplejada por mis nalgas, ya que soy plana, pero tú me transmites amor propio", "Gracias a ti me siento cómoda en traje de baño", “Verte modelar tus estrías, me hace sentir tan bien, ver la seguridad que nos aportas, gracias", fueron algunos de los mensajes que recibió, por lo que la también cantante agradeció a sus seguidores.

Contenido Premium: 0