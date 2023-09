Le dan palo a Ana Blanco por parquear con Nito y elogiarlo

La exMiss Ana Blanco fue blanco de críticas de todo tipo, esto tras tomarse una foto con el presidente Laurentino Cortizo y elogiarlo.

La joven Guna que fue adoptada por españoles y que hace unos años vino a reencontrarse con sus orígenes, decidió darse una vuelta por el Ministerio de Cultura, fue atendida por el viceministro y estuvo conversando con el presidente "Nito" Cortizo.

"El día de ayer tuve la oportunidad de conocer al presidente de Bannaba (Panamá para los no gunadule), Laurentino "Nito" Cortizo", dijo.

"Me contó que su padre es de Galicia y que ha estado cerca de mi en algunos de sus viajes, visitando a Coruña, mi ciudad", recalcó.

Eso fue lo único que hizo y de una se formó tremendo despelote en sus redes, debido a que muchos no aceptan la gestión del mandatario.

En la imagen se ve cómo Ana Blanco es abrazada por el presidente, lo que provocó una serie de comentarios, porque los panameños no aprueban su gestión como presidente.

"El peor presidente que a tenido Panamá"; "A mí me daría vergüenza salir en una foto con ese tipo. Gracias por decirnos adónde se va a ir a esconder después de todo lo malo que ha hecho a nuestro país."; y "Si supira la porquería de presidente que es, no diría eso cara vemos corazón no sabemos", fueron algunos de los comentarios.

Ella se defendió afirmando que no estaba haciendo nada malo y no tiene la culpa de lo que haga el Gobiernito.

