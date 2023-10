Le dan palo a Georgina por verse como un fideo reseco en una portada

Georgina Rodríguez es el blanco de las críticas tras protagonizar su primera doble portada para Vogue, algo llamativo, pero lo que no el ha gustado a la gente es que la imagen no coincide con lo que muestra la novia de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Valentino Lanús dice que superó un cáncer con remedios naturales

Publicidad

En la primera de las dos portadas se puede ver a la modelo española vestida con un conjunto vaquero al lado de una lavadora. Una imagen en la que su cuerpo aparece estilizado hasta el punto de que muchos fans dijeron que está "irreconocible" y dieron por hecho que la foto pasó por filtros y Photoshop, y es que las curvas de las que suele presumir Gio en su Instagram no están por ninguna parte...

La estrella de Netflix no se ha pronunciado sobre esta polémica que ha desatado esta portada, pero ha sido inevitable que muchos recordasen la controvertida portada que protagonizó Karol G unos meses atrás. En su caso fue la revista GQ la que retocó su imagen demasiado y ella no estaba de acuerdo.

"Noo, ¿pero por qué te han modificado tanto el cuerpo? ¿Dónde están tus curvas?", "Omg la primera no eres tú, te hicieron un súper retoque, tú tienes curvas cuerpo y aquí no. Que mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas", "La primera que necesidad de cambiarla por completo. Solo le dejaron la cara. ¡¡qué fuerte en serio!! Es más que evidente", "Mucho photoshop en la primera", le han dicho.