Le declaró la guerra a la hipertensión

Kathy Phillips siempre le pone el pecho a cada situación que se le presenta en la vida y, después del nacimiento de su segunda hija, presentó algunas irregularidades de salud, como la hipertención después de la preeclampsia, pero la empresaria ya le declaró la guerra y no tiene el mínimo interés de vivir medicada, pues nunca ha sufrido de la presión.

Según compartió en su cuenta de Instagram, en el nombre de Dios ella le declaró la guerra a la hipertención y ha bajado de tomar tres pastillas diaria a solo una.

"Le declaré la guerra a la hipertensión después de la preeclampsia y voy a ganar en el nombre de papa Dios. Nunca había sido hipertensa y declaro que no lo seré, no quiero vivir medicada, y ya bajamos de 3 a solo 1 pastilla por día, dar pecho, alimentación guiada, ejercicios cardiovasculares y los drenajes linfáticos han sido mis mejores aliados! porque dicen los médicos que puedo demorar hasta 6 meses en regularme o en su defecto quedar hipertensa, pero sé que no!", afirmó Kathy.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio