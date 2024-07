Le dice adiós a las tropas del Senafront

Vanessa Calviño compartió un video en su cuenta de Instagram para despedirse de la tropas del Servicio Nacional de Fronteras.

Después de varios años, en los que obtuvo un gran crecimiento profesional, la expresentadora de noticias le dice adiós a la institución a la que perteneció por años y en donde, según reveló, se contagió del ADN fronterizo, ese de estar activo 24/7 y donde se enamoró más del istmo, al recorrer su territorio y conocer lugares que jamás imaginó llegar.

Destacó que la oficina se convirtió en su casa y sus compañeros en su familia.

“Lo que me llevo atesorado en mi corazón es el talante del buen fronterizo, no dejaré de admirar nunca esta labor llena de sacrificios y poco reconocimiento... quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron en este tiempo, a todos los que creyeron en mi trabajo, a los receloso que veían el riesgo que asumíamos al hacer las cosas distintas... me siento agradecida con este trabajo por hoy amo más a Panamá, hoy te vas de mi vida Senafront, pero jamás de mi corazón...”, expresó Calviño en su video de despedida

