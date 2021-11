¿Le dieron queme a Anyuri? 'Haters' no le creen y afirman que es para que hablen de ella

Una vez más la cantante Anyuri da que hablar en las redes sociales, pero en esta ocasión por su novio Musulini, que según algunos cibernautas le puso los cuernos con otra mujer.

El revulú se generó en redes tras la difusión de unas imágenes en las que aparentemente se ven al joven con otra mujer en una cama.

Como era de esperarse, esto generó controversia en redes y la gente comenzó a especular que esto era mentira y ella estaba buscando pegarse.

"Otra vez esta pela con esa vaina, no puede pegar nada si no genera morbo", "No veo a Sech o Boza haciendo esas tonterías para pegar una canción", "Lo gracioso del tema es que hace bulla y esos hierros que lanza no duran ni la semana y ya nadie los oye", "Pobre productor y el Bosky gastando plata en material de metales", eran los cientos de comentarios que se podían leer.