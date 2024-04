Le dio el mejor regalo a sus hijos, su casa

Madeline Pineda nunca ha dejado de soñar, después de meses de sacrificios, lágrimas y frustración, hoy agradece a Dios por permitirle darle el mejor regalo a sus hijos, su casa.

La Pineda compartió su alegría con sus seguidores en redes sociales, la entrega de su casa, un regalo que le hizo a sus hijos, en respuesta a las tantas preguntas que le hacían, cuando salía a trabajar.

“Nunca dejes de soñar... este año Dios me dio la oportunidad de darle el mejor regalo a mis hijos, su casa, meses de lágrimas, frustración, sacrificios que nadie sabe, pero convencida que lo iba a lograr. Allisson, Yazid, Duvan esta es la respuesta a las tantas preguntas que me hacían, una de ellas y la que más me llegaba era ‘Mamá usted se va hoy y cuándo regresa?’. Aquí está, con mucho amor... Los ama, Mamá”, compartió en redes la cantalante de Los Triunfadores.

“Made” aprovechó el post, para también agradecer a Jhonathan Chávez y su esposa por el apoyo que le dieron desde el primer día que arrancó su sueño.

“Recuerden que ‘si puedes soñarlo, puedes lograrlo’. El tiempo de Dios es Perfecto”, puntualizó La Pineda.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio