Le entregarán la custodia de su hermano

La expresentadora de televisión y empresaria Tania Hyman confesó que esta época es un poco agridulce para ella ya que es el primer Día de la Madre, Navidad y cumpleaños sin su madre, pero destacó que a pesar de ellos tendrá la mejor compañía, su hermano menor, Roberto.

Aunque tiene sentimientos encontrados, ella está muy feliz, pues muy pronto le otorgarán la custodia de Roberto "así que me convertiré también en su mamá”, dijo

La empresaria manifestó que sentir la alegría de su hermano abrir sus regalos y cómo ha conectado con sus perritos es mágico y le brinda felicidad.

"Siento un gran vacío porque todavía no me he acostumbrado a ser “huérfana “ pero me concentraré en que este es un momento especial en el que puedo compartir la alegría y la magia de esta temporada con alguien que es muy importante en mi vida. Ver la emoción en sus ojos mientras abrirá sus regalos, su entusiasmo al ver nuestro arbolito y como se ha conectado con mis perritos, me llena de felicidad" añadió.

En tanto, dijo que es tiempo para crear momentos especiales con Roberto: "Cuidar de él, me hace sentir orgullosa y responsable. Y estoy segura que mis padres desde allá arriba me seguirán guiando junto a Dios para tomar buenas decisiones".

