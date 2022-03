Le envenenaron a Galleta

Las mascotas, en especial los perros, llegan a convertirse en un miembro más de la familia, y al morir, dejan un vacío y dolor, y por esta tristeza está pasando Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibi, tras perder a Galleta.

Según compartió La Bibi, su perra Galleta, que era la alegría en su hogar, fue envenenada. “Ella era la más feliciana porque era libre y psss alguien me la envenenó, pero después se preguntan por qué la vida los trata así. Te vamos a extrañar, aún mis hijas no saben, ya veré cómo les digo, pero era bien traviesa, ladraba, pero no hacia daño a nadie, cómo pueden haber personas tan malas y de corazón así... la reina de la calle", compartió la empresaria.

Como consejo, le pidió a los cibernautas que tienen mascotas, que les dediquen tiempo, y les den amor y los cuiden, porque cuando ya no están se siente ese vacío. “Ámenlos, porque cuando les hagan falta, se darán de cuenta", manifestó entre lágrimas.

